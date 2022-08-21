Руслан Малиновский стал одним из главных ньюсмейкеров трансферного рынка на протяжении последних недель.

"Футбол 24" собрал для вас все главные новости о хавбеке Аталанте и его желании сменить место работы после ссоры с Джан Пьеро Гасперини.

Малиновский попал в заявку Аталанты на матч с Миланом – украинец получил шанс попрощаться с Бергамо

Несколько предложений из богатенькой АПЛ или Марсель, который может предоставить витрину в Лиге чемпионов? Топ-инсайдер Фабрицио Романо подтверждает вероятность бомбы, а жена Роксана Малиновская добавляет масла в огонь фотографиями чемоданов и намеками на печальное прощание с Бергамо. Александр Зинченко сам только что сменил клуб, но уже готов приютить земляка в Арсенале.

Детальнее и гораздо ярче смотрите в нашем видеовыпуске о саге Малиновского.