Американская футболистка в соцсетях сообщила, что намерена завершить свою карьеру в 38 лет. Меган Рапино намерена выступить еще на одном женском чемпионате мира, который состоится в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа 2023 года.

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"С глубоким чувством мира и благодарности я решил, что это будет мой последний сезон в этой прекрасной игре. Я никогда не могла представить, как футбол сформирует и изменит мою жизнь навсегда, но, глядя на лицо этой маленькой девочки, я думаю, что она всегда знала", – написала футболистка в своих соцсетях.

Меган Рапино дважды добывала с женской сборной США титул чемпиона мира. В 2019 году футболистка была признана лучшей среди женщин и получила "Золотой мяч". Рапино активно борется за права ЛГБТ и является открытой лесбиянкой.

Меган провела 199 матчей за женскую сборную США, забив 63 гола. На клубном уровне она выступала за такие команды, как Чикаго Ред Старс, Филадельфия Индепенденс, Мэджик Джек, Сидней, Сиэтл Саундерс Вимен и Лион. За ОЛ Рейн она играет с 2013 года.

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