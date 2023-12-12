"Мы решительно осуждаем бесчеловечное и подлое нападение нарушителей на Халила Умута Мелера, арбитра ФИФА, после матча Анкарагюджю – Ризеспор. Мы внимательно следим за состоянием здоровья Мелера и желаем ему скорейшего выздоровления.

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Сегодня эта гнусная атака была совершена не только против Халила Умута Мелера. Сегодня это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Все, кто преследовал судей и поощрял преступления против судей, являются соучастниками этого гнусного преступления. Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и телекомментаторов в адрес судей подготовили почву для сегодняшней гнусной атаки. Ответственный за это безобразие тот, кто постоянно вспоминает некоторые события, которые произошли много лет назад, как будто они произошли сегодня.

По согласованию с нашим государством против виновных и зачинщиков этого бесчеловечного нападения были возбуждены все уголовные дела, которых они заслуживают. Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все напавшие на Мелера преступники будут наказаны самым строгим образом. По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок", – говорится в официальном заявлении на сайте TFF.

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