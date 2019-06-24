Скандал в Аргентине – игроки команды третьего дивизиона устроили "сидячий бунт из-за действий арбитра

Латиноамериканский футбол продолжает поражать необычными курьезами.

На этот раз неожиданность подарил матч третьей лиги Аргентины между Альварадо и Сан-Хорхе Тукуман.

Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии

В начале второго тайма игроки Сан-Хорхе синхронно сели на газон и отказались продолжать игру. Таким образом они выразили протест против действий арбитра. По мнению игроков "зеленых", рефери несправедливо засчитал гол Альварадо в первой половине встречи, а потом засуживал их в течение всех 45-ти минут.

Организаторам пришлось объявить о прекращении матча при счете 1:0 в пользу хозяев поля.