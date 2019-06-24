toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Скандал в Аргентине – игроки команды третьего дивизиона устроили "сидячий бунт из-за действий арбитра

10:23 11 Читати українською
Скандал в Аргентине – игроки команды третьего дивизиона устроили "сидячий бунт из-за действий арбитра
Игроки Сан-Хорхе сидят на газоне

Латиноамериканский футбол продолжает поражать необычными курьезами.

На этот раз неожиданность подарил матч третьей лиги Аргентины между Альварадо и Сан-Хорхе Тукуман.

Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии

В начале второго тайма игроки Сан-Хорхе синхронно сели на газон и отказались продолжать игру. Таким образом они выразили протест против действий арбитра. По мнению игроков "зеленых", рефери несправедливо засчитал гол Альварадо в первой половине встречи, а потом засуживал их в течение всех 45-ти минут.

Организаторам пришлось объявить о прекращении матча при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

blog_ava
Катар – Аргентина – 0:2 – видео голов и обзор матча
00:20
408
Теги
футбольные курьёзы Мир Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лидс стал очередным претендентом на Буффона
    Англія — 23 июнь134 Лидс стал очередным претендентом на Буффона
15
час
:
24
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук