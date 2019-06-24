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Скандал у Аргентині – гравці команди третього дивізіону влаштували "сидячий" бунт через дії арбітра

10:23 299 Читать на русском
Скандал у Аргентині – гравці команди третього дивізіону влаштували "сидячий" бунт через дії арбітра
Гравці Сан-Хорхе сидять на газоні

Латиноамериканський футбол продовжує вражати незвичними курйозами.

Цього разу несподіванку подарував матч третьої ліги Аргентини між Альварадо і Сан-Хорхе Тукуман.

Божевільний гол зі своєї половини поля у матчі Кубка Малайзії

На початку другого тайму гравці Сан-Хорхе синхронно сіли на газон і відмовилися продовжувати гру. Таким чином вони висловили протест проти дій арбітра. На думку гравців "зелених", рефері несправедливо зарахував гол Альварадо у першій половині зустрічі, а потім засуджував їх упродовж всіх 45-ти хвилин.

Організаторам довелося оголосити про припинення матчу за рахунку 1:0 на користь господарів поля.

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