Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии

Когда в тебя вселился Роберто Карлос и ты сумел превзойти легендарного бразильца.

Невероятное взятие ворот стало украшением первого полуфинального матча Кубка Малайзии между Патангом и Пераком.

Парад шедевральных голов в видеообзоре матча Бельгия U-21 – Италия U-21 – 1:3

На 90+3 минуте игрок хозяев Эрольд Гулон исполнил штрафной удар со своей половины поля. Неизвестно, задумал ли он так на самом деле, или это был неудачный навес, но мяч по невероятной дуге перелетел голкипера и влетел в ворота. Конечно, вратарь сыграл не лучшим образом, но какой удар!

Поединок завершился со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 29 июня.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986