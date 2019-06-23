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Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии

10:25 53 Читати українською
Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии
Безумный гол со своей половины поля в Малайзии / ФК Патанг

Когда в тебя вселился Роберто Карлос и ты сумел превзойти легендарного бразильца.

Невероятное взятие ворот стало украшением первого полуфинального матча Кубка Малайзии между Патангом и Пераком.

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На 90+3 минуте игрок хозяев Эрольд Гулон исполнил штрафной удар со своей половины поля. Неизвестно, задумал ли он так на самом деле, или это был неудачный навес, но мяч по невероятной дуге перелетел голкипера и влетел в ворота. Конечно, вратарь сыграл не лучшим образом, но какой удар!

Поединок завершился со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 29 июня.

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