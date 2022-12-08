"Мне еще в начале чемпионата казалось, что они будут как минимум в тройке, ведь у них хорошая команда, у них на каждой позиции сильные футболисты. И мои ожидания подтвердились.

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Я неплохо знаю эту команду, у меня там есть знакомые, поэтому их нынешнее первое место не стало для меня сюрпризом", – цитирует Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел в статусе лидера – команда набрала 35 очков и на 5 пунктов опережает идущий вторым Шахтер. Динамо с 30 пунктами третье, но сыграло на 2 матча больше.

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