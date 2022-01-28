Товариський матч

СК Дніпро-1 (Україна) – Бероє (Болгарія) – 2:1

Голи: Рубчинський, 22, Адамюк, 40, – Дінков, 76

Йовічевіч: СК Дніпро-1 має бути активним на трансферному ринку

Дніпряни могли виходити вперед вже на першій хвилині, але захисник болгар встиг вибити м’яч з порожніх воріт після удару Довбика, а добивання Ярмолюка було заблоковане. Контролюючи хід поєдинку, підопічні Йовічевіча в середині тайму таки забили: Довбик обігрався в центрі поля з Адамюком, віддав на лівий фланг на Назаренка, встиг забігти у штрафний і, отримавши м'яч, з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу. Сфера зачепила кінцівку воротаря і по лінії полетіла у бік, де її добив у сітку Рубчинський.

Пропущений м'яч розбудив суперника і спочатку Стефанов пробив неточно, а згодом Генов струсонув стійку. Кравченко у відповідь спочатку влучив з перспективного штрафного у стінку, а згодом став співавтором другого гола. На його навіс зі стандарту з правого флангу відгукнувся Адамюк і головою вгатив м'яч у сітку.

По перерві на полі з'явився інший склад і іспанський новачок Гуаль міг забивати третій гол СК Дніпро-1: після пасу Піхальонка екс-форвард Реала вийшов на побачення з голкіпером і перекинув м'яч через нього, але у ворота не влучив. Згодом зірковий легіонер міг знову виходити сам на сам, але завадив Ганєв. Він згодом не дозволив забити і Біллу, заблокувавши його постріл. На 76-й хвилині кутовий приніс успіх болгарам: навіс дніпровці відбили, але Дінков з гострого кута влучно добив сферу у сітку. Наприкінці матчу Гуаль запоров ще два виходи віч-на-віч. Як наслідок, підопічні Йовічевіча святкували першу перемогу.

Свій другий контрольний матч СК Дніпро-1 проведе 4 лютого проти чорногорського Дечіча.

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