Кипр не отпускает СК Днепр-1 – и речь сейчас не о теневом владельце, который любит регистрировать компании на этом острове. Свой первый официальный матч в сезоне "спортклубовцы" провели именно против АЕКа из кипрской Ларнаки (и второй тоже), потерпев два поражения и вылетев из квалификации в Лигу Европы. Опыт неприятный, но с того времени команда Александра Кучера стала намного крепче.

Аполлон – Днепр-1: стала известна судейская бригада

В чемпионате Украины днепровцы одержали три победы из трех, не пропустив ни одного гола и забив восемь мячей. Три из них влетели в ворота Динамо в Киеве, причем разгром "бело-синих" произошел не благодаря контратакам. "Желто-черные" переиграли гранда в позиционном футболе. Как показывает статистика, эти результаты не являются случайностью – команда идет второй по ожидаемым очкам, лидирует по ожидаемым голам и допустила наименее острые удары по собственным воротам. А у СК Днепра-1 еще и на игру меньше, чем у конкурентов.

Конечно, это только УПЛ, однако и на фоне АЗ Алкмаара подопечные Александра Кучера выглядели неплохо. "Спортклубовцы" сели в низкий блок в схеме 4-4-2, почти ничего не позволив сопернику у своих ворот и уничтожив нидерландцев в борьбе. Нидерландцам повезло реализовать один из двух нормальных моментов, чего хватило для минимальной победы. При оценке этого результата не стоит забывать о дожде и довольно слабой позиционной работе соперника, а также о почти полном отсутствии нормальных атак у СК Днепра-1.

Перед матчем с Аполлоном у "желто-черных" можно выделить три уязвимости. Первая – отсутствие глубины состава. Вторая – проблемная игра в обороне (голкипера это тоже касается). Третья – если у Довбыка и Пихаленка игра не идет, то позиционная атака днепровцев умирает. Отсутствие моментов в поединке с АЗ не в последнюю очередь объясняется провалом Артема и Александра в индивидуальных дуэлях.

Способен ли Аполлон закрыть лидеров СК Днепра-1? Вполне. В соперниках у нашего клуба не кто-нибудь, а действующий чемпион Кипра и обладатель тамошнего Суперкубка. В родном чемпионате коллектив из Лимасола победил трижды в трех турах, пропустив всего 1 гол, хотя и забивали подопечные Давида Каталы немного – всего 4 мяча.

Из Лиги чемпионов киприоты вылетели, без шансов проиграв Маккаби, однако в поединке за Лигу Европы они дали большой бой Олимпиакосу – греки прошли дальше только в серии пенальти. Выступления в Лиге конференций Аполлон начал нулевой ничьей с Вадуцем. Not bad.

Чего-то невероятного в футболе островитян нет. Это типичный кипрский клуб, наполненный дешевыми легионерами и относительно крепко сбитый. Создать проблемы он способен, но таких соперников необходимо побеждать. Конечно, если ты хочешь выйти из группы Лиги конференций, а не просто наслаждаться участием в турнире.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сваток (под вопросом), Громов, Бланко, Лучкевич

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Аполлон – СК Днепр-1

Аполлон: Йованович – Кабрал, В.Йованович, Роберж, Алисами – Ба, Коль, Шполярич – Шахар, Питтас, Жради

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихалёнок, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры совсем не верят в СК Днепр-1, признавая Аполлон безаговорочным фаворитом. Все же, у команды слишком хороший бэкграунд в этом сезоне – а вот готовность "спортклубовцев" к удачным выступлениям на евроарене пока непонятна даже тренерскому штабу. Впрочем, мы рискнем поставить на минимальную победу нашего клуба.

Как показали матчи с АЕК Ларнакой и Динамо, подопечные Александра Кучера способны создавать нормальное количество моментов в позиционной игре. Да, не хватает стабильности, но потенциал чувствуется. Аполлон же, при всем уважении – не Барселона. Кипрские клубы всегда будут ошибаться в обороне и иметь определенную тактическую ограниченность. Важно только этим воспользоваться.

Нам кажется, что СК Днепру-1 по силам победить Аполлон. Да, будет трудно. Да, есть проблемы, но какого-то существенного преимущества над украинским коллективом островитяне не имеют. Если не побеждать Аполлон, то зачем вообще выходить в еврокубки?

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