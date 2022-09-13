УЕФА определился с судейскими назначениями на матч второго тура группового этапа Лиги конференций между кипрским Аполлоном и украинским СК Днепр-1. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот матч получила назначение венгерская бригада арбитров во главе с 40-летним Адамом Фаркашем.

Динамо – АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы

В 2021 году Фаркаш работал в матчах с участием украинцев: в отборе к молодежному Евро сборная Украины (U-21) обыграла Сербию (2:1), а киевское Динамо (U-19) уступило Бенфике (0:1).

В сезоне 2022/23 Фаркаш работал четвертым арбитром на матче первого тура группового этапа Лиги Европы между Фенербахче и Динамо (2:1).

Матч Аполлон – Днепр-1 состоится в четверг, 15 сентября.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ