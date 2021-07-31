Черноморец и СК Днепр-1 неудачно начали новый чемпионат. Одесситы после возвращения в элиту украинского футбола потерпели разгром от Десны, а днепровцы расписали боевую ничью с Ворсклой при спасительном голе из офсайда – причем и "моряки", и "спортклубовцы" завершили свои поединки в меньшинстве (удаление получил даже Игор Йовичевич). Обеим командам необходимо было реабилитироваться перед собственными фанатами.

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Команда Юрия Мороза могла сделать это перед родными трибунами, однако поле на стадионе Черноморца было уничтожено концертом Монатика и Макса Коржа. Как следствие, формально домашнюю встречу против СК Днепр-1 пришлось провести на Днепр Арене. Тренерский штаб одесситов на этот матч обратился к ротации – в центре обороны "моряков" дебютировал Кадири, а в опорной зоне вышел Сергей Кравченко. Болельщики гостей, тем временем, вывесили баннер, в котором протестовали против 14 арендованных клубом динамовцев.

Днепровцы тоже провели замены – коллектив вернулся к схеме с четырьмя защитниками, Ди Франко в центре поля и Назаренко на правом фланге. Русин остался в запасе.

Первый тайм встречи прошел при полном преимуществе СК Днепр-1. Черноморец до перерыва даже не бил по воротам, да и интересных атак со стороны одесситов не вспомнить – трудно даже было сказать, во что пытаются играть формальные хозяева. "Спортклубовцы" же после короткой разведки начали создавать топ-моменты.

Так, на 13-й минуте Довбик обокрал Кадири в центре и разогнал контратаку, в конце которой Чуже ворвался на левый край штрафной и выстрелил метров с пяти – подкат все того же Кадири в последний момент спас "моряков". На 15-й скидка от Довбика завершилась ударом Пихалёнка с линии штрафной (мяч прошел рядом с правой штангой), а на 33-й и 38-й минутах с минимального расстояния пробивали Чуже и Довбик – Марио запустил мяч на трибуны , а выстрел Артема парировал Кучерук.

В конце концов, днепровцы дожали соперника на 40-й минуте: Чуже исполнил шикарную передачу с левого фланга в центр штрафной на Пихалёнка, а Александр замкнул в касание. Точно в дальний угол. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В раздевалке Юрий Мороз провел тройную замену, сняв с игры Скорко (ему стало плохо), Авагимяна и Ваната. Вместо них на поле вышли Бугай, Исаенко и Долгов, однако изменить содержание игры "морякам" не удалось. СК Днепр-1 сразу же захватил инициативу и уже на 51-й минуте удвоил преимущество в счете – это Назаренко прорвался по правому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а Дубко ненароком срезал мяч в собственные ворота. 0:2!

После этого "спортклубовцы" несколько сбавили темп, но Черноморец воспользоваться предоставленной возможностью не сумел. Более того – через 10 минут "моряки" пропустили третий гол. И как пропустили! Никита Кравченко исполнил классную подачу с правого фланга на Адамюка, а Владимир неожиданно решил пробить в падении через себя! Мяч срикошетил от головы Дубко, попал в перекладину и от нее залетел в ворота. 0:3!

Игра была сделана. Юрий Беньо (ассистент удалённого Игора Йовичевича) начал проводить замены, отправив в бой Когута, Русина, Ярмолюка и Игнатенко. Черноморец ответил выходом Вачиберадзе и дальним выстрелом мимо дальней штанги хозяев, но на большее "моряков" в этой встрече не хватило.

СК Днепр-1 же мог и четвертый гол провести: на 68-й минуте Пихалёнок получил скидку от Русина и выстрелил из-за пределов штрафной в штангу, а на 82-й Ярмолюк мощно пробил с правого края штрафной – Кучерук парировал прямо на Чуже, но Марио с близкого расстояния послал мяч в небо.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу СК Днепр-1. Подопечные Игора Йовичевича впервые в сезоне набирают три очка, а команда Юрия Мороза второй раз подряд проигрывает со счетом 0:3.

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