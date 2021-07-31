В рамках поєдинку 2-го туру УПЛ 2021/22 Чорнорець без шансів програв СК Дніпро-1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чорноморець і СК Дніпро-1 невдало розпочали новий чемпіонат. Одесити після повернення в еліту українського футболу зазнали розгрому від Десни, а дніпровці розписали бойову нічию з Ворсклою при рятівному голі з офсайду – причому і "моряки", і "спортклубівці" завершили свої поєдинки у меншості (вилучення отримав навіть Ігор Йовічевіч). Обом командам необхідно було реабілітовуватись перед власними фанатами.

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Команда Юрія Мороза могла зробити це перед рідними трибунами, однак поле на стадіоні Чорноморця було знищено концертом Монатіка та Макса Коржа. Як наслідок, формально домашню зустріч проти СК Дніпро-1 довелося провести на Дніпро Арені. Тренерський штаб одеситів на цей матч вдався до ротації – в центрі оборони "моряків" дебютував Кадірі, а в опорній зоні вийшов Сергій Кравченко. Вболівальники гостей, тим часом, вивісили банер, в якому протестували проти 14 орендованих клубом динамівців.

Дніпровці теж провели заміни – колектив повернувся до схеми з чотирма захисниками, Ді Франко в центрі поля та Назаренко на правому фланзі. Русин залишився у запасі.

Перший тайм зустрічі пройшов за цілковитої переваги СК Дніпро-1. Чорноморець до перерви навіть не бив по воротах, та і цікавих атак з боку одеситів не згадати – важко навіть було сказати, у що намагаються грати формальні господарі. "Спортклубівці" ж після короткої розвідки почали створювати топ-моменти.

Так, на 13-й хвилині Довбик обікрав Кадірі в центрі й розігнав контратаку, наприкінці якої Чуже увірвався на лівий край штрафного й вистрілив метрів з п'яти – підкат все того ж Кадірі в останню мить врятував "моряків". На 15-й скидка від Довбика завершилась ударом Піхальонка з лінії карного майданчика (м'яч пройшов поруч з правою стійкою), а на 33-й та 38-й хвилинах з мінімальної відстані пробивали Чуже та Довбик – Маріо запустив м'яч на трибуни, а постріл Артема парирував Кучерук.

Зрештою, дніпровці дотиснули суперника на 40-й хвилині: Чуже виконав шикарну передачу з лівого флангу в центр штрафного на Піхальонка, а Олександр замкнув у дотик. Точно в дальній кут. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У роздягальні Юрій Мороз провів потрійну заміну, знявши з гри Скорка (йому стало зле), Авагімяна та Ваната. Замість них на поле вийшли Бугай, Ісаєнко та Долгов, однак змінити зміст гри "морякам" не вдалося. СК Дніпро-1 одразу ж захопив ініціативу й вже на 51-й хвилині подвоїв перевагу в рахунку – це Назаренко прорвався правим флангом і прострілив на ближню стійку, а Дубко ненароком зрізав м'яч у власні ворота. 0:2!

Після цього "спортклубівці" дещо збавили темп, але Чорноморець скористатись наданою можливістю не зумів. Ба більше – за 10 хвилин "моряки пропустили третій гол. І як пропустили! Микита Кравченко виконав класну подачу з правого флангу на Адамюка, а Володимир несподівано вирішив пробити у падінні через себе! М'яч зрикошетив від голови Дубка, влучив у поперечку й від неї залетів у ворота. 0:3!

Гру було зроблено. Юрій Беньо (асистент вилученого Ігора Йовічевіча) почав проводити заміни, відправивши у бій Когута, Русина, Ярмолюка та Ігнатенка. Чорноморець відповів виходом Вачіберадзе та дальнім пострілом повз дальню стійку господарів, але на більше "моряків" у цій зустрічі не вистачило.

СК Дніпро-1 же міг і четвертий гол провести: на 68-й хвилині Піхальонок отримав скидку від Русина й вистрілив з-за меж штрафного у стійку, а на 82-й Ярмолюк потужно пробив з правого краю штрафного – Кучерук парирував прямо на Чуже, але Маріо з близької відстані спрямував м'яч у небо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу СК Дніпро-1. Підопічні Ігора Йовічевіча вперше у сезоні набирають три очки, а команда Юрія Мороза вдруге поспіль програє з рахунком 0:3.

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