Днепр-1 и Спартак Трнава сойдутся в ответном матче плей-офф квалификации за выход в групповой этап Лиги конференций. Составы и онлайн-видеотрансляцию поединка смотрите на "Футбол 24".

Матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава стартовал в 21:00 по киевскому времени. Игра проходит в словацком городе Кошице. Первый поединок завершился со счетом 1:1, а украинская команда почти весь матч играла в меньшинстве. Уже на старте красную карточку получил Эдуард Сарапий, а в конце игры арбитр удалил еще и Игоря Когута. Соответственно, оба сегодня не играют.

СК Днепр-1 – Спартак Трнава: анонс ответного матча плей-офф Лиги конференций

Победитель поединка выйдет в групповой турнир Лиги конференций и узнает своих соперников 1 сентября. Проигравшая команда завершит евросезон 2023/24.

Онлайн-трансляция матча доступна на FootballHub и в этой новости. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мірошниченко, Сваток, Кравец, Каплиенко – Бабенко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский, Билл – Гуцуляк.

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Штетина, Горосито, Микович – Коша, Зелькович – Офори, Баинович, Даниэл – Ристовски.