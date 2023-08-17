Украинские болельщики и журналисты смотрели на противостояние с Арисом со сдержанным оптимизмом. Греки не показали ничего невероятного на фоне Арарата – армяне уверенно держали их на дистанции, проиграв только в результате углового и ошибки на фланге. Несколько тревожило улучшение показателей в ответном матче (особенно в работе без мяча), однако в целом соперник не выглядел слишком сложным для Динамо.

Динамо – Арис: пресс-конференция Луческу – об угрозе отставки, давлении руководства и потере ведущего игрока

Стилистически македонцы (Салоники – столица региона Македония в Греции) напоминают середняков УПЛ, причем наши середняки год назад выглядели мощнее. Апостолос Терзис же считался тренером-ноунеймом, которому не долго осталось руководить Арисом. Результаты в чемпионате (5-е место) и провалы в матчах со всеми лидерами явно намекали на это.

Тем более неожиданным стало выездное поражение Динамо. В таких случаях часто говорят о наказании за самоуверенность, однако здесь была противоположная история – команды боялись как друг друга, так и самих себя. Арис после стартового отрезка с высоким прессингом сел в компактный средний блок, приставив к Буяльскому опекуна. На мяче же греки проводили большинство действий в 48 метрах от ворот Бущана.

Динамо, в свою очередь, старалось избегать рискованных решений. Показательной была статистика Шапаренко – из 46 пасов (42 точных) две трети отправились назад и поперек, а передач с продвижением было всего две. Осторожность была связана со страхом провала обороны, ведь действия в защите "бело-синих" близки к статусу неконкурентоспособных.

На самом деле матч в Салониках оказался не таким уж и ужасным. Динамо пыталось диверсифицировать каналы для продвижений, обладало более высокой интенсивностью дуэлей и на равных держалось в единоборствах. Довольно приличными были показатели возвратов мяча (в том числе и высоких) и владений на чужой половине (55%). Средняя продолжительность владений составила 20 секунд, что является рекордом сезона для "бело-синих".

В конце концов, сопернику мало что позволили у своих ворот, хотя есть и неприятный звоночек – киевляне проиграли борьбу за ничейные мячи.

Ключевой проблемой "бело-синих" стала невозможность пройти средний блок Ариса. Дистанции между футболистами в нем были минимальными, что сказалось на эффективности Буяльского – количество передач между Виталием и Ярмоленко / Кабаевым / Шапаренко оказалось почти нулевым (1, 2 и 3 соответственно). К тому же, мозговой центр атаки Динамо проиграл большинство единоборств своему опекуну.

Такой футбол вместе с общей осторожностью киевлян вылился в крайне слабые цифры продвижения. Средняя длина передач до финальной трети составляла аж 30 метров, и лишь каждая 10 передача шла на финальную треть – при этом точность составила всего 64%. Средний блок Ариса реально задушил атаку Динамо.

Хотя "богам войны" все равно повезло. Они организовали всего несколько моментов и левенький пенальти – подопечные же Мирчи Луческу были уставшие длительным выездом. Кроме того, приболел Ванат, который гораздо лучше Бенито цепляется за мяч и обыгрывается с партнерами. Сейчас же он в строю, а команда получила достаточно времени на отдых – матч с Металлистом 1925 в чемпионате специально перенесли.

Выездное поражение вылилось в истерику Игоря Цыганыка и депрессивные сообщения журналистов, однако ситуация в Динамо рабочая. Да, Арис оказался грамотным коллективом с качественным средним блоком, но предпосылок для итогового успеха "бело-синих" достаточно. Киевлянам следует агрессивнее прессинговать и забыть о стерильности контроля – в частности, Шапаренко должен вернуться к смелым попыткам продвижения сквозь линии на дриблинге.

Осторожность с нынешней обороной все равно не работает, а счет заставляет отыгрываться. У команды Мирчи Луческу есть все для прорыва в следующий раунд – важно только перестать нервничать и внести несколько тактических изменений. Арис следует уважать, однако греков можно и нужно проходить.

Кадровая ситуация

Травмированы: Попов – Брабец, Кике Саверио, Гарсия

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Арис

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Арис: Куэста – Маттарита, Одубайо, Фабиану, Феррари – Мвондо, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, победа Динамо в овертайме

Динамо на старте сезона демонстрирует достаточный потенциал, чтобы забивать Арису хотя бы дважды. Если киевляне прибавят в агрессии, то блоку Ариса может стать хуже – но с нынешней обороной трудно поверить в отсутствие пропущенных мячей. Прошить Бущана удавалось Минаю и Оболони, а значит и греко-македонцам это по силам.

Впрочем, опыт первого матча показал, что ресурсы Ариса в атаке ограничены, а киевлян "боги войны" побаиваются. Подопечные Апостолоса Терзиса постараются работать по счету, не рискуя лишний раз. Учитывая такой расклад, вполне вероятным кажется переход матча в овертаймы.

Если так произойдет, то переживать за Динамо не следует – команда демонстрирует хорошую физическую подготовку. Будем верить, что ее хватит для прохода "бело-синих", но готовимся к нервному противостоянию.

СК Днепр-1 – Славия Прага: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы