"Думаю, заслуженная победа. У нас был план перед игрой, который мы выполнили – это радует и меня, как тренера, и футболистов. Этот результат поможет нам в следующих матчах.

СК Днепр-1 – Десна – 2:0 – видео голов и обзор матча

Тем более сегодня играли против очень хорошего соперника, который до этого не проигрывал. Десна имеет в своем составе индивидуально очень хороших футболистов, эта команда может любого обыграть, а их игроки могут изменить судьбу матча. Но мы сегодня практически ничего не дали им создать, наша структура была оптимальной.

Эту победу я посвящаю болельщикам. В последнем матче, когда мы забили гол на последних секундах, я увидел, насколько они для нас важны. Нашими победами хотим вернуть болельщиков на трибуны. Будем скромны, будем пахать, рыгать и идти от матча к матчу и надеемся, что болельщики вернутся на трибуны. Знаем, что непростая ситуация с COVID-19, и должны быть ответственными", – цитирует хорватского специалиста официальный сайт клуба.

Для СК Днепр-1 это дебютная победа в нынешнем сезоне УПЛ. После 6-ти туров днепряне расположились на 10-й строчке турнирной таблицы, Десна - 7-я.

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