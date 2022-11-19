СК Днепр-1 – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча
СК Днепр-1 одолел Шахтер в битве лидеров УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча 14-го тура.
Счет удалось открыть Мудрику после хорошего прохода и ошибки Валефа. Хозяева ответили сразу – Довбик отдал пяткой на Гуцуляка, Алексей прострелил на Пихальонка, а тот расстрелял Трубина.
СК Днепр-1 уверенно победил Шахтер в битве за зимнее чемпионство – Довбик забил и создал еще один гол
Подопечные Кучера преобладали, что конвертировалось в гол Довбика. Артем разобрался с защитниками, развернулся и пробил в ближний угол. Это был последний мяч во встрече, хотя у обеих команд еще были моменты.
СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине турнирной таблицы УПЛ на 8 зачетных баллов. "Горняки" еще имеют матч в запасе.