Счет удалось открыть Мудрику после хорошего прохода и ошибки Валефа. Хозяева ответили сразу – Довбик отдал пяткой на Гуцуляка, Алексей прострелил на Пихальонка, а тот расстрелял Трубина.

СК Днепр-1 уверенно победил Шахтер в битве за зимнее чемпионство – Довбик забил и создал еще один гол

Подопечные Кучера преобладали, что конвертировалось в гол Довбика. Артем разобрался с защитниками, развернулся и пробил в ближний угол. Это был последний мяч во встрече, хотя у обеих команд еще были моменты.