"Главным в завтрашнем матче будет наше желание, которое должно превращаться в забитые мячи. Если мы не будем забивать, то нам нечего дальше делать.

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Да, конечно, ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть с большим желанием и получать от этого удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Изменения в составе будут, но уже завтра посмотрим на это. Утром проснемся и там будем понимать.

Мы осознаем насколько важен результат матча для Украины в годовщину войны. Будем биться до последнего", – сказал Кучер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и АЕК Ларнака состоится уже завтра, 23 февраля, в 19:45. Первая встреча завершилась победой киприотов со счетом 1:0.

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