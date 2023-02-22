"Результат с АЕКом очень важен для Украины": Кучер дал серьезное обещание перед матчем Лиги конференций
Главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала третьего по силе еврокубка с киприотами.
"Главным в завтрашнем матче будет наше желание, которое должно превращаться в забитые мячи. Если мы не будем забивать, то нам нечего дальше делать.
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Да, конечно, ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть с большим желанием и получать от этого удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Изменения в составе будут, но уже завтра посмотрим на это. Утром проснемся и там будем понимать.
Мы осознаем насколько важен результат матча для Украины в годовщину войны. Будем биться до последнего", – сказал Кучер на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, поединок между СК Днепр-1 и АЕК Ларнака состоится уже завтра, 23 февраля, в 19:45. Первая встреча завершилась победой киприотов со счетом 1:0.
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