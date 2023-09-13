"Когда отпали иностранцы, встал вопрос, кого брать из украинцев. У руководства Днепра-1 есть определенные "фильтры", связанные с традициями днепровского футбола. Условный Кривенцов не прошел бы там тест по "чистоте крови", потому что он – шахтерское сердце.

Максимов уже говорит о работе в СК Днепр-1 – виноват ли Кучер в провале, жизнь без Довбика и легионеров

Начался поиск среди днепровских сердец. Кандидатом номер один был Дмитрий Михайленко. По моей информации, он несколько дней очень серьезно размышлял, но решил остаться в Пафосе.

Когда отпал Михайленко, было еще лист из днепровских сердец. Я даже слышал, что там был Максим Калиниченко. И потом всплыла кандидатура Максимова. Как я слышал, переговоры были очень быстрыми. Максимов – это человек, который хочет работать на любых условиях в нормальной команде", – рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Калиниченко выступал за Днепр, Таврию и сборную Украины, с которой доходил до 1/4 финала ЧМ-2006. Главной командой карьеры хавбека все же был московский Спартак (более 130 матчей за 8 лет). Тренерские достижения Калиниченко пока откровенно не впечатляют – молодежка Металлиста, роль ассистента в Полесье, российской Родине, Риге и странные 10 дней во главе Левадии.

Калиниченко выдал главное шоу на ЧМ-2006, Тимощук – лучший после Пирло: свежий взгляд на единственный Мундиаль сборной