"Коли відпали іноземці, постало питання, кого брати з українців. Керівництво Дніпра-1 має певні "фільтри", пов'язані з традиціями дніпровського футболу. Умовний Кривенцов не пройшов би там тест із "чистоти крові", бо він – шахтарське серце.

Максимов вже говорить про роботу в СК Дніпро-1 – чи винен Кучер у провалі, життя без Довбика і легіонерів

Почався пошук серед дніпровських сердець. Кандидатом номер один був Дмитро Михайленко. За моєю інформацією, він кілька днів дуже серйозно розмірковував, але вирішив залишитися в Пафосі.

Коли відпав Михайленко, був ще лист із дніпровських сердець. Я навіть чув, що там був Максим Калініченко. І потім випливла кандидатура Максимова. Як я чув, переговори були дуже швидкими. Максимов – це людина, яка хоче працювати на будь-яких умовах у нормальній команді", – розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Калініченко виступав за Дніпро, Таврію і збірну України, з якою доходив до 1/4 фіналу ЧС-2006. Головною командою кар'єри хавбека все ж був московський Спартак (понад 130 матчів за 8 років). Тренерські здобутки Калініченка поки відверто не вражають – молодіжка Металіста, роль асистента в Поліссі, російській Родіні, Ризі і дивні 10 днів на чолі Левадії.

Калініченко видав головне шоу на ЧС-2006, Тимощук – найкращий після Пірло: свіжий погляд на єдиний Мундіаль збірної