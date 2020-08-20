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СК Днепр-1 продлил контракт с лидером команды

15:00 - Читати українською
СК Днепр-1 продлил контракт с лидером команды
Сергей Кравченко / Сайт СК Днепр-1

Звезда днепровского футбола Сергей Кравченко в дальнейшем будет выступать за СК Днепр-1.

Контракт с капитаном Сергеем Кравченко был продлен еще на один год, информирует официальный сайт СК Днепр-1. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021.

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Игрока уже внесли в заявку клуба на чемпионат 2020/21. Кравченко в дальнейшем будет выступать под 4-м номером.

Отметим, Кравченко выступает за клуб с 2017 года и прошел с командой путь от второй лиги до УПЛ. В прошлом чемпионате Украины капитан сыграл в 23 матчах и отметился одним ассистом. В первом матче этого сезона СК Днепр-1 будет играть против Ингулца в воскресенье, 23 августа.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Сергей Кравченко УПЛ
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