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СК Дніпро-1 продовжив контракт з лідером команди

15:00 - Читать на русском
СК Дніпро-1 продовжив контракт з лідером команди
Сергій Кравченко / Сайт СК Дніпро-1

Зірка дніпровського футболу Сергій Кравченко надалі виступатиме за СК Дніпро-1.

Контракт з капітаном Сергієм Кравченком було продовжено ще на один рік, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1. Угода розрахована до завершення сезону 2020/2021.

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Гравця вже внесли у заявку клубу на новий чемпіонат. Кравченко надалі виступатиме під 4-м номером.

Зазначимо, Кравченко грає за клуб з 2017 року та пройшов з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. У минулому чемпіонаті України капітан зіграв у 23 матчах та відзначився одним асистом. У першому матчі цього сезону СК Дніпро-1 гратиме проти Інгульця у неділю, 23 серпня.

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