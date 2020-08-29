Луїджі Ночентіні залишив тренерський штаб СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

Італійський аналітик приєднався до дніпровського клубу у лютому. Варто відзначити, Ночентіні допомагав Мауріціо Саррі, під час його роботи у Наполі. "Луїджі — справжній професіонал та фахівець, який завжди прагне досконалості у роботі. Дякуємо за час, проведений у нашій команді, за плідну працю та відданість справі! Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі!", – йдеться у заяві дніпрян.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ СК Дніпро-1 фінішував на 7-й сходинці.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати