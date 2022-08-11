"Спортклубовцы" готовы продать 25-летнего украинца в европейский клуб за 12 миллионов евро, цена для Динамо будет значительно выше, информирует журналист Игорь Бурбас .

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Сейчас Довбиком продолжают интересоваться Болонья и Торино, однако они не готовы выложить за него даже 6 миллионов. Салернитана тоже хотела Артема, но не хочет удовлетворять финансовые аппетиты днепрян.

Кроме этого, к форварду сборной Украины проявляет интерес Бернли, который вылетел из АПЛ и в этом сезоне будет выступать в Чемпионшипе. "Бордовые" могут заплатить больше, чем итальянские клубы.

Также ожидается, что уже сегодня, 11 августа, агенты Довбика проведут переговоры с середняком Бундеслиги. Интерес к игроку якобы по-настоящему предметен.

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