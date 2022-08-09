Накануне появилась информация, что нападающий СК Днепр-1 мог продолжить карьеру в Динамо, но киевлян отпугали финансовые аппетиты за игрока сборной Украины.

Довбик мог оказаться в Динамо – журналист назвал главную причину срыва переговоров

"12 миллионов? Мы по Довбику вообще не вступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никаких сумм, потому что переговоров не было", – цитирует Игоря Суркиса FanDay.

Напомним, весной 25-летний нападающий сборной Украины тренировался с Динамо и сыграл в нескольких благотворительных матчах. Это мотивировали тем, что на тот момент СК Днепр-1 не возобновил тренировки, поэтому Артему разрешили заниматься с киевлянами. В Динамо уверяли, что Довбик лишь поддерживает форму после травмы, а о потенциальном переходе речь не идет.

В сезоне 2021/22, который был завершен досрочно, нападающий СК Днепр-1 стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 голов. Его контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2024 года.

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