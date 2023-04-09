Львів дав бій СК Дніпру-1 у матчі 20-го туру УПЛ, але поразки не уникнув (2:5). Звіт читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 мав перемагати Львів, аби не відпускати Шахтар у відрив на 3-4 очки. Завдання виглядало простим, з огляду на останні результати "містян" – вони не знали перемог у трьох турах поспіль і йшли на останній позиції. Щоправда, рівень гри "спортклубівців" у останніх турах був далеким від ідеалу, тож можна було сподіватись на сенсацію.

На жаль для львів'ян, СК Дніпро-1 у першу годину зустрічі повністю відповідав статусу другої команди чемпіонату. Підопічні Олександра Кучера оформили розгром ще до перерви, а відкрити рахунок вдалося вже на 7-й хвилині – це Гуцуляк замкнув подачу від Каплінєка, скориставшись помилкою Іґора при перехопленні.

В середині першого тайму мав забивати Бланко, який не дотягнувся до закидання на дальню стійку. Міг статись і автогол Сасовського – він перевів подачу Каплієнка над поперечкою власних воріт. Львів огризнувся вриванням Бугая на лівий край штрафного з пострілом у зовнішній бік сітки.

Зрештою, перед перервою "містян" добили. На 41-й хвилині Довбик забив 16-й гол у чемпіонаті, замкнувши простріл від Пасіча, а на 44-й Гуцуляк оформив дубль – Олексій пробив головою після навісу від Рубчинського. 3:0! Саме з цим рахунком футболісти відправились відпочивати.

В першій половині другого тайму СК Дніпро-1 створив достатньо моментів, аби зробити рахунок непристойним. Домінго Бланко фактично виходив віч-на-віч з Рибкою (голкіпер врятував), Сарапій замикав подачу з кутового (Рибка перевів удар у поперечину), а Рубчинський стріляв після прострілу Піхальонка – цього разу Рибка був безсилим. Втім, львів'ян знову врятувала поперечка.

На той момент тренери вже провели серію замін. Олександр Кучер оновив фланги оборони, випустивши Хайнера і Маттаріту, а Анатолій Безсмертний замість Свржняка, Бугая та Грисьо випустив Богунова, Мишенка та Есеолу. Краще спрацювали ходи "містян" – вже за дві хвилини після появи на поле свіжі футболісти організували гол.

Есеола отримав передачу на лівому краю штрафного й виконав простріл вздовж лінії воротарського, а Богунов переправив м'яч у ворота – 3:1! На 81-й же хвилині Львів закрутив інтригу до максимуму, забивши вдруге – це Мильченко відкрився на правому куті карного майданчика, розхитав двох опонентів і пробив під дальню стійку. 3:2!

Втім, самі ж львів'яни і вбили інтригу всього через три хвилини. Спочатку Довбику дозволили пробити метрів з восьми, змусивши Рибку виконувати фантастичний сейв. Подальший кутовий виявився невдалим для СК Дніпра-1, але команда зберегла м'яч і завершила епізод навісом Когута. Захисники "містян" бездарно пропустили його, дозволивши Сарапію забити четвертий гол.

У компенсований час Довбик ще й дубль оформив, вирвавшись віч-на-віч з Рибкою, обігравши його та покотивши у порожні ворота. 5:2! СК Дніпро-1 святкує розгромну перемогу й продовжує триматись на хвості у Шахтаря.

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