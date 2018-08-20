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СК Дніпро-1 відмовив журналістці в акредитації через "авторську позицію"

17:50 318 Читать на русском
СК Дніпро-1 відмовив журналістці в акредитації через "авторську позицію"
СК Дніпро-1

Прес-служба СК Дніпро-1 відмовила журналістці у наданні акредитації на домашній матч команди з цікавою аргументацією.

Журналістці Брутального Футболу Карині Шпорт відмовили у акредитуванні на матч Першої ліги з цікавою аргументацією.

"На жаль, ми не можемо вас акредитувати. У ваших матеріалах є відкрита авторська позиція і іронія по відношенню до СК Дніпро-1, що демонструє зневагу з боку автора, відповідно, до нашого клубу.

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Наскільки правильно ми розуміємо роботу журналіста, матеріали мають бути об’єктивними і висвітлювати будь-яку проблему з різних боків", – передає відповідь прес-служби Брутальний Футбол.

На цікаве пояснення відреагував і головний редактор ресурсу.

"Ще більш дивним видається формулювання причини, через яку було відмовлено журналістові в акредитування на гру. З’ясовується, для того, щоб мати змогу працювати на футбольних матчах в Україні, необхідна відсутність авторської позиції. Це все, що потрібно знати про свободу слова і становище спортивної журналістики в Україні", – вважають на Брутальному Футболі.

Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Перша ліга
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