СК Днепр-1 отдаст чемпиона мира U-20 в аренду эстонской Левадии

Защитник СК Днепр-1 Александр Сафронов продолжит карьеру в чемпионате Эстонии.

20-летний футболист перейдет в Левадию на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на 1 год. Об этом сообщил главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко на официальном Youtube-канале клуба.

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Отметим, что в текущем сезоне молодой футболист сыграл 12 матчей в УПЛ. Он выступал за сборную Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше в 2019 году.

К слову, Левадия в прошлом чемпионате Эстонии заняла 2 место. Новый чемпионат в Эстонии начнется 6 марта.

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