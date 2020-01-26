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СК Дніпро-1 віддасть чемпіона світу U-20 в оренду естонській Левадії

11:12 526 Читать на русском
СК Дніпро-1 віддасть чемпіона світу U-20 в оренду естонській Левадії
Олександр Сафронов / фото з відкритих джерел

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сафронов продовжить кар'єру в чемпіонаті Естонії.

20-річний футболіст перейде в Левадію на правах оренди. Угода буде розрахована на 1 рік. Про це повідомив головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко на офіційному Youtube-каналі клубу.

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Зазначимо, що в поточному сезоні молодий футболіст зіграв 12 матчів в УПЛ. Він виступав за збірну України U-20 на переможному чемпіонаті світу в Польщі у 2019 році.

До слова, Левадія у минулому чемпіонаті Естонії посіла 2 місце. Новий чемпіонат в Естонії розпочнеться 6 березня.

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