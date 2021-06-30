После подвига Артема Довбика в матче со Швецией (2: 1) спрос на нападающего может возрасти.

Руководство СК Днепр-1 может отпустить Артема Довбика, если получит предложение от 5 млн евро, сообщил редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр для Youtube-канала "Причал".

Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад, – TMW

Эта сумма может возрасти, ведь уже несколько европейских клубов проявляют интерес к 24-летнему форварду сборной Украины. Среди претендентов на Артема есть бельгийский Гент, который видит в нападающем днепрян достойную замену для Романа Яремчука.

Напомним, Довбик голом вывел команду Шевченко в четвертьфинал Евро-2020.

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