Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик попал на радары представителей Серии А и Ла Лиги.

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24-летний футболист заинтересовал Торино и Реал Сосьедад, сообщает Tuttomercatoweb. Ранее об интересе к форварду заявляли также Бешикташ и Марсель.

Напомним, прошлый сезон игрок провел в составе СК Днепр-1, за который забил 10 голов в 27 матчах. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает Довбика в 1 млн евро.

К слову, именно Артем во вчерашнем матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции на последней минуте дополнительного времени ударом головой вырвал для сборной Украины победу и вывел ее в четвертьфинал турнира.

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