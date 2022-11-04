Нападающий СК Днепр-1 оказался среди лучших футболистов по итогам группового этапа третьего по силе евротурнира.

Артем Довбик занял 6-ю позицию в рейтинге лучших игроков Лиги конференций 2022/23 по версии Sofa Score. Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины, который с 5-ю голами является лучшим бомбардиром турнира, завершил групповой этап со средней оценкой 7.57.

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Лучшим поединком 25-летнего Довбика стал выездной матч против Аполлона во втором туре Лиги конференций. Тогда Артем оформил дубль и получил оценку 9.4 – это второй результат за весь групповой турнир.

Возглавил рейтинг лучших футболистов Лиги конференций испанец Алехандро Баэна, выступающий за Вильярреал. Вторым идет Майкл Антонио из Вест Хэма, топ-3 замкнул Валентин Роберж из Аполлона.

Своего соперника в раунде плей-офф Лиги конференций СК Днепр-1, финишировавший вторым в группе, узнает в понедельник, 7 ноября.

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