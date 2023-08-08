"Перехожу ли я в СК Днепр-1? Да нет, пока это все слухи, я даже не знаю, откуда они берутся. Я в Бельгии, пока что здесь. Поэтому абсолютно ничего конкретного пока нет. У меня еще год контракта с Сент-Трюйденом.

СК Днепр-1 оперативно нашел украинца из Европы на замену Довбику

Веду ли я переговоры с украинскими клубами? Ну, какие-то разговоры велись. Поэтому кое-что обсуждаем. Ищем что-то, разговариваем с агентами. Мне предлагают варианты продолжения карьеры, это нормальный процесс. Трансферное окно сейчас открыто, поэтому общаемся с моими агентами. Обычные разговоры.

Относительно вероятности возвращения в Украину... Надо смотреть по ситуации и вариантов, которые будут. Будет ли конкретный переговорный процесс. Пока его нет, одни слухи. Есть какие-то предложения, которые предлагают мне агенты. Ничего конкретного пока сказать не могу", – сказал Филиппов в комментарии Українському футболу.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что форвард уже сегодня может стать игроком СК Днепр-1 – он должен был присоединиться к команде Кучера в Чехии и подписать контракт на 2 сезона.

Довбик сказав adios – хто його замінить?