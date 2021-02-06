Хорватський нападник загребського Динамо Маріо Чуже став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Кльоц офіційно став гравцем Сабаха

21-річний бомбардир перейшов у команду Ігора Йовічевіча на правах оренди до кінця сезону з правом викупу. Гравець вже приєднався до СК Дніпро-1 на зборах у Туреччині і встиг провести перше тренування.

Чуже – вихованець Динамо Загреб, де й розпочав професіональну кар'єру у 2017 році. Дебютував за головну команду під керівництвом саме Йовічевіча. Встиг пограти в оренді в Істрі та загребській Локомотиві. Виступав за юнацькі збірні Хорватії усіх вікових категорій, а також провів 8 матчів за молодіжну збірну країни. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро, контракт з хорватським клубом розрахований до початку 2025 року.

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