"К сожалению, нам не удалось до конца воплотить игру, которую мы задумали. Надеялись, что в первом тайме сможем обострить ситуацию в атаке, нам удавалось выход из обороны через прессинг. Мы достаточно легко доходили с первой зоны в третью, но конкретики у ворот Динамо нам не хватило. Хотя был шанс у Ярмолюка, который мог перевернуть ход матча в другую сторону.

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Первый пропущенный мяч – это чистый талант Цыганкова, который смог попасть в девятку, облегчив задачу Динамо. Мирча Луческу выпустил свое основное оружие в перерыве, что также улучшило игру динамовцев. Только со своими основными исполнителями киевляне смогли одолеть нас.

Хотя после первого пропущенного гола мы сбалансировали игру, пытались комбинировать и ускориться, имели несколько неплохих возможностей. Но второй пропущенный мяч в непонятной ситуации просто убил нас. Сегодня игра была до второго гола. Должны сделать выводы и играть организованнее до конца матча", – цитирует Йовичевича сайт киевлян.

Динамо продолжает лидировать в УПЛ, СК Днепр-1 опустился на 5-е место.

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