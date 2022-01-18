СК Днепр-1 планирует провести два зимних сбора. Первый состоится в Турции с 23 января по 6 февраля. Команда Игоря Йовичевича настроена провести семь спаррингов, чтобы как можно лучше подготовиться к защите текущего третьего места в таблице.

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Во время первого выезда в Турцию днепряне сыграют три поединка. 28 января против болгарского Берое, 4 февраля с черногорским Дечичем, а соперник на 5 февраля уточняется, сообщает пресс-служба клуба.

На втором тренировочном сборе Игорь Йовичевич хочет устроить своим подопечным настоящий экзамен – дважды сыграть по два поединка в день. 12 февраля СК Днепр-1 встретится с солигорским Шахтером и боснийским Борацом. Соперники на 18 февраля пока не известны.

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