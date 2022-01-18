СК Дніпро-1 планує провести два зимові збори. Перший відбудеться в Туреччині з 23 січня по 6 лютого. Команда Ігоря Йовічевіча налаштована провести сім спарингів, щоб якомога краще підготуватися до захисту поточного третього місця в таблиці.

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Під час першого виїзду до Туреччини дніпряни зіграють три поєдинки. 28 січня проти болгарського Бероє, 4 лютого з чорногорським Дечічем, а суперник на 5 лютого уточнюється, повідомляє прес-служба клубу.

На другому тренувальному зборі Ігор Йовічевіч хоче влаштувати своїм підопічним справжній іспит – двічі зіграти по два поєдинки за день. 12 лютого СК Дніпро-1 зустрінеться з солігорським Шахтарем та боснійським Борацом. Суперники на 18 лютого поки невідомі.

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