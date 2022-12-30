Кресло спортивного директора СК Днепр-1 занял Глеб Платов, который до недавнего времени возглавлял скаутскую службу днепрян, сообщает официальный сайт клуба.

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На место Платова пригласили экс-скаута Шахтера 28-летнего Глеба Корниенко. С 2015 года он работал скаутом первой команды донецкого клуба и стал сооснователем платформы PASS.

Напомним, после 18 туров чемпионата Украины СК Днепр-1 расположился на третьей строчке, отставая на 5 очков от Динамо.

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