СК Днепр-1 назначил нового спортдира и пригласил экс-скаута Шахтера
18:42 - Читати українською
На функционерских должностях днепровского клуба произошли перемены.
Кресло спортивного директора СК Днепр-1 занял Глеб Платов, который до недавнего времени возглавлял скаутскую службу днепрян, сообщает официальный сайт клуба.
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На место Платова пригласили экс-скаута Шахтера 28-летнего Глеба Корниенко. С 2015 года он работал скаутом первой команды донецкого клуба и стал сооснователем платформы PASS.
Напомним, после 18 туров чемпионата Украины СК Днепр-1 расположился на третьей строчке, отставая на 5 очков от Динамо.
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