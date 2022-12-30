СК Дніпро-1 призначив нового спортдира та запросив екс-скаута Шахтаря
18:30 - Читать на русском
На функціонерських посадах дніпровського клубу відбулись зміни.
Крісло спортивного директора СК Дніпро-1 зайняв Гліб Платов, який донедавна очолював скаутську службу дніпрян, повідомляє офіційний сайт клубу.
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На місце Платова запросили екс-скаута Шахтаря 28-річного Гліба Корнієнка. З 2015-го він працював скаутом першої команди донецького клубу та став співзасновником платформи PASS.
Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України СК Дніпро-1 розташувався на третій сходинці, відстаючи на 5 очок від Динамо.
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