Крісло спортивного директора СК Дніпро-1 зайняв Гліб Платов, який донедавна очолював скаутську службу дніпрян, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На місце Платова запросили екс-скаута Шахтаря 28-річного Гліба Корнієнка. З 2015-го він працював скаутом першої команди донецького клубу та став співзасновником платформи PASS.

Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України СК Дніпро-1 розташувався на третій сходинці, відстаючи на 5 очок від Динамо.

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