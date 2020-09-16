Полузащитник донецкого Шахтера Александр Пихалёнок может продолжить карьеру в СК Днепр-1, сообщает издание Meta Ratings.

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Подопечные Дмитрия Михайленко провально начали новый сезон УПЛ (ничья с Ингульцом и поражение от Олимпика), поэтому решили усилить кадровый потенциал. Днепряне уже сделали предложение "горнякам" по 23-летнему хавбеку – они готовы как арендовать игрока, так и осуществить полноценный трансфер, выкупив контракт игрока. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от персоны главного тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко, или же нового наставника днепрян.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Александр провел в аренде в Мариуполе. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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