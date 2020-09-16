Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Піхальонок може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє видання Meta Ratings.

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Підопічні Дмитра Михайленка провально розпочали новий сезон УПЛ (нічия з Інгульцем і поразка від Олімпіка), тож вирішили підсилити кадровий потенціал. Дніпряни вже зробили пропозицію "гірникам" щодо 23-річного хавбека – вони готові як орендувати гравця, так і здійснити повноцінний трансфер, викупивши контракт гравця. Остаточне рішення у цьому питанні буде залежати від персони головного тренера СК Дніпро-1 Дмитра Михайленка, або ж нового наставника дніпрян.

Нагадаємо, другу частину минулого сезону Олександр провів в оренді у Маріуполі. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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