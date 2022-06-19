"Некоторые из легионеров СК Днепр-1 готовы вернуться в клуб, несмотря на то, что матчи будут проходить в Украине.

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Франциско Ди Франко и Габриэл Бусанелло готовы приехать. Мы разговаривали с Игорем Йовичевичем. Он склоняется к тому, чтобы продолжить работу с СК Днепр-1", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Ди Франко последние полгода провел в аренде в аргентинском Атлетико Тукуман, а Бусанелло выступал за бразильский Жувентуде.

По итогам прошлого сезона, который был недоигран из-за начала войны, СК Днепр-1 занял в турнирной таблице УПЛ третье место и получил право представлять Украину в Лиге Европы.

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