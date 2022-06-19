Сага с переходом Артема Довбика в Серию А продолжает набирать обороты.

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик получил очередной вариант продолжения карьеры. 24-летнего нападающего хочет видеть в своих рядах Болонья, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Довбик получил мощных конкурентов на трансфер в Торино

По информации инсайдера, переход украинца в лагерь "россоблю" станет возможным в случае ухода Марко Арнаутовича. Австрийского нападающего очень хочет видеть в своей команде Массимилиано Аллегри. Ювентус сделал Болонье очередное предложение по экс-партнеру Андрея Ярмоленко по Вест Хэму и ждет ответа.

К слову, раньше наибольший интерес к Довбику приписывали Торино – украинец должен был заменить на острие атаки Андреа Белотти. Однако теперь у нашего соотечественника появились серьезные конкуренты – "быки" рассматривают варианты приглашения Андреа Пинамонти (Интер), Кшиштофа Пьонтека (Герта) и Андреа Петанью (Наполи).

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