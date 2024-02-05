"Относительно СК Днепр-1 и трансферного бана, то идет сейчас работа над тем, чтобы как можно быстрее решить вопрос. Там чисто технические моменты. Все те футболисты, которые подали жалобы в органы футбольного правосудия, чтобы им заплатили деньги. В ближайшее время им заплатят эти средства. СК Днепр-1 будет иметь возможность перед началом второй части чемпионата дозаявлять футболистов.

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И сразу такой анонс: сейчас СК Днепр-1 на финальной стадии переговоров об аренде у донецкого Шахтера Очеретько. Сам футболист тоже очень хочет перейти в СК Днепр-1, чтобы иметь больше игровой практики. Насколько я знаю, Очеретько уже находится в лагере СК Днепр-1 в Турции и будет готовиться в составе этой команды к весенней части сезона. Существенное усиление, но только на правах аренды. Я не знаю, будет ли там право выкупа", – приводит слова Цыганыка Football Hub.

Напомним, Очеретько – воспитанник академии Шахтера, где был лидером в командах всех возрастных групп от U-14 до U-21. В августе 2022 года дебютировал в составе главной команды в УПЛ. Всего провел за основу 18 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом. Вместе с "горняками" стал чемпионом Украины (2023).

В текущем сезоне сыграл в 4 поединках (1 гол). Помог молодежной сборной Украины впервые в истории пробиться на Олимпиаду, которая летом состоится в Париже. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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