"Щодо СК Дніпро-1 і трансферного бану то йде зараз робота над тим, щоби якомога швидше розв'язати питання. Там чисто технічні моменти. Усі ті футболісти, які подали скарги в органи футбольного правосуддя, щоби їм заплатили кошти. Найближчим часом їм заплатять ці кошти. СК Дніпро-1 буде мати змогу перед початком другої частини чемпіонату дозаявляти футболістів.

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І одразу такий анонс: зараз СК Дніпро-1 на фінальній стадії перемовин про оренду в донецького Шахтаря Очеретька. Сам футболіст теж дуже хоче перейти в СК Дніпро-1, щоб мати більше ігрової практики. Наскільки я знаю, Очеретько вже перебуває у таборі СК Дніпро-1 в Туреччині і буде готуватися у складі цієї команди до весняної частини сезону. Суттєве підсилення, але тільки на правах оренди. Я не знаю, чи там буде право викупу", – наводить слова Циганика Football Hub.

Нагадаємо, Очеретько – вихованець Академії Шахтаря, де був лідером у командах усіх вікових груп від U-14 до U-21. У серпні 2022 року дебютував у складі головної команди в УПЛ. Загалом провів за основу 18 матчів, в яких відзначився 1 забитим м'ячем та 1 асистом. Разом з "гірниками" став чемпіоном України (2023).

У поточному сезоні зіграв у 4 поєдинках (1 гол). Допоміг молодіжній збірній України вперше в історії пробитись на Олімпіаду, яка влітку відбудеться у Парижі. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро. Нещодавно півзахисник підписав новий контракт з Шахтарем.

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