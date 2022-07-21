Днепряне имели довольно звездные варианты усиления состава в это трансферное окно.

"После того, как пришли Красников и Кучер, все изменилось концептуально. Я знаю, например, что СК Днепр-1 собирался взять в аренду Нещерета. Это бы решило вопрос вратаря.

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Знаю, если бы перешел испанский тренер (Висенте Гомес – прим.) вместо Кучера, то они пригласили бы Романа Зозулю. Переговоры уже велись на достаточно продвинутом уровне. Все изменилось", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, главным тренером СК Днепр-1 стал Александр Кучер, сменивший в должности Игоря Йовичевича. К днепряам также должен прибыть немалый десант игроков из Металлиста.

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