Дніпряни мали досить зіркові варіанти підсилення складу у це трансферне вікно.

"Після того, як прийшли Красніков та Кучер, все змінилось концептуально. Я знаю, наприклад, що СК Дніпро-1 мав намір взяти в оренду Нещерета. Це б розв'язало питання воротаря.

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Знаю, якщо б перейшов іспанський тренер (Вісенте Гомес – прим.) замість Кучера, то вони б запросили Романа Зозулю. Перемовини вже велись на досить просунутому рівні. Все змінилося", – розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, головним тренером СК Дніпро-1 став Олександр Кучер, який змінив на посаді Ігора Йовічевіча. До дніпрян також має прибути чималий десант з Металіста.

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