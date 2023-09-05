СК Днепр-1 столкнулся с определенными трудностями после самого успешного сезона в истории.

Полузащитник Алексей Гуцуляк и центрбек Эдуард Сарапий признали, что клуб имеет задолженности перед игроками.

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Гуцуляк: Да, долги есть. На данный момент должны за три месяца.

Сарапий: Это будет некорректно с моей стороны. Но скажу так, что хотелось бы, чтобы было лучше, чем сейчас.

Напомним, в прошлом сезоне СК Днепр-1 занял второе место и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Впрочем, команда последовательно вылетела из ЛЧ, ЛЕ, ЛК и вообще осталась без еврокубков. Месяц назад днепряне продали Артема Довбика в Жирону почти за 8 млн евро.

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