СК Дніпро-1 зіткнувся з певними труднощами після найуспішнішого сезону в історії.

Півзахисник Олексій Гуцуляк і центрбек Едуард Сарапій визнали, що у клубу є заборгованості перед гравцями.

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Гуцуляк: Так, борги є. На даний момент винні за три місяці.

Сарапій: Це буде некоректно з мого боку. Але скажу так, що хотілося б, щоб було краще, ніж зараз.

Нагадаємо, минулого сезону СК Дніпро-1 посів другу сходинку та здобув путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Втім, команда послідовно вилетіла з ЛЧ, ЛЄ, ЛК і взагалі залишилась без єврокубків. Місяць тому дніпряни продали Артема Довбика в Жирону за майже 8 млн євро.

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