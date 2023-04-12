СК Днепр-1 принимал Александрию в перенесенном матче 1-го тура УПЛ. Игра началась 23 ноября, но длилась всего 9 минут. Из-за масштабных обстрелов Россией территории Украины поединок не доиграли.

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Теперь клубы не могут согласовать новую дату завершения поединка. В марте команда Руслана Ротаня больше недели находилась в Закарпатской области, где базируется СК Днепр-1. Александрия могла доиграть матч в этот период, однако днепряне отказались.

Вторая команда УПЛ предлагает доиграть в середине мая, когда будет иметь три подряд домашних матча. СК Днепр-1 хочет организовать себе и четвертый, но этот вариант не устраивает уже команду Ротаня, которая не слишком стремится к переезду на несколько сотен километров.

Александрия предложила, казалось бы, компромиссную дату, но днепрянам и она не подошла. Дальнейшие переговоры клубов уже не имеют смысла – УПЛ вынуждена самостоятельно определить новую дату доигровки, сообщил Игорь Бурбас в своем Telegram.

Напомним, СК Днепр-1 набрал 45 очков в 19-ти матчах и занимает 2 место УПЛ. Александрия идет 5-й, имея 32 пункта.

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