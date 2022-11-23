СК Днепр-1 и Александрия проводили перенесенный матч 1 тура УПЛ. Встреча в Ужгороде началась в 13:00, но уже на 10-й минуте командам пришлось направляться в укрытие из-за воздушной тревоги.

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Пауза длится почти 2 часа, в течение которых российские оккупанты обстрелами терроризируют территорию Украины. Очевидно, в такой ситуации становится совсем не до футбола. Сегодня в 14:00 должны были начинать и Шахтер с Ворсклой, но тоже не суждено.

Игорь Цыганык уже поделился инсайдом по разрешению ситуации: "Днепр-1 – Александрия будут доигрывать весной!". Заметим, что днепряне должны сыграть еще один матч до конца года – 28 ноября на поле Кривбасса.

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